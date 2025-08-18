Преображение Господне 19 августа: красивые открытки с поздравлениями

19 августа Православная церковь торжественно отмечает Преображение Господне — великий праздник, напоминающий о явлении Божественной славы Христа ученикам на горе Фавор. Этот праздник глубоко почитаем, так как он являет миру истинную Божественную природу Христа и дарует каждому верующему светлую надежду на будущее преображение всего тварного мира.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Преображение Господне 19 августа — трогательные открытки Фото: Shutterstock/FOTODOM

