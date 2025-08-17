Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 14:05

Грибок в панике: как горчица и корица спасают крыжовник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже опытные садоводы иногда остаются без урожая крыжовника, когда кусты поражает мучнистая роса. Этот грибок настолько живучий, что привычные химические препараты могут оказаться бессильны.

Мучнистая роса быстро адаптируется к многим фунгицидам, поэтому подход к лечению должен быть продуманным. Один из действенных и безопасных способов — использование горчицы и корицы.

Почему это работает

  • Горчичный порошок богат эфирными маслами, главным из которых является аллилизотиоцианат — мощный природный антисептик.
  • Корица содержит коричный альдегид, который буквально прожигает споры грибка и останавливает их распространение.

Рецепт раствора

  1. В 10 литров тёплой воды добавьте 2 ст. л. горчичного порошка и 1 ч. л. молотой корицы.
  2. Размешайте до однородности, без комков.
  3. Влейте 2 ст. л. жидкого мыла — оно поможет раствору лучше держаться на листьях.
  4. Перелейте в пульверизатор и обильно опрыскайте кусты крыжовника.

Раствор уничтожает грибок практически сразу и подходит для профилактики без вреда для растений и почвы.

Ранее стало известно, чем подкормить гладиолусы, чтобы зацвели лучше прежнего.

