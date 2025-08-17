Грибок в панике: как горчица и корица спасают крыжовник

Грибок в панике: как горчица и корица спасают крыжовник

Даже опытные садоводы иногда остаются без урожая крыжовника, когда кусты поражает мучнистая роса. Этот грибок настолько живучий, что привычные химические препараты могут оказаться бессильны.

Мучнистая роса быстро адаптируется к многим фунгицидам, поэтому подход к лечению должен быть продуманным. Один из действенных и безопасных способов — использование горчицы и корицы.

Почему это работает

Горчичный порошок богат эфирными маслами, главным из которых является аллилизотиоцианат — мощный природный антисептик.

богат эфирными маслами, главным из которых является аллилизотиоцианат — мощный природный антисептик. Корица содержит коричный альдегид, который буквально прожигает споры грибка и останавливает их распространение.

Рецепт раствора

В 10 литров тёплой воды добавьте 2 ст. л. горчичного порошка и 1 ч. л. молотой корицы. Размешайте до однородности, без комков. Влейте 2 ст. л. жидкого мыла — оно поможет раствору лучше держаться на листьях. Перелейте в пульверизатор и обильно опрыскайте кусты крыжовника.

Раствор уничтожает грибок практически сразу и подходит для профилактики без вреда для растений и почвы.

Ранее стало известно, чем подкормить гладиолусы, чтобы зацвели лучше прежнего.