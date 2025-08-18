Фабричный контролер превратилась в миллионершу после выигрыша в лотерею Жительница Чувашии купила последний лотерейный билет и выиграла 33 млн рублей

В Чувашии местная жительница выиграла 33 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи». Женщина стала одним из трех главных победителей 150-го тиража, купив последний оставшийся билет. Она работает контролером ОТК на фабрике по производству дверей. По ее словам, она сначала не поверила в такую удачу.

Первая примета — последний билет на кассе. Я обычно покупаю билеты в магазине. <…> В этот раз увидела, что остался всего один, последний. Я сначала его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить, — рассказала победительница.

Ранее в Свердловской области мужчина выиграл 12,6 млн рублей. Однако победитель пока не обратился за получением денег. Счастливый билет стоимостью 70 рублей был приобретен через мобильное приложение. В тираже от 8 августа игроку удалось точно угадать все числа в первом поле, что принесло ему крупный денежный приз.

До этого в американском городе Колумбия местная жительница, помолившись над лотерейным билетом, выиграла $2 млн (примерно 160 млн рублей). Она описала момент регистрации выигрышного билета как настоящее чудо — у нее сильно тряслись руки от волнения.