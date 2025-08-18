Объект топливно-энергетической инфраструктуры вспыхнул в Одессе

Пламя охватило объект топливно-энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы, написал в Telegram-канале глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его словам, на место прибыли спасатели, они оперативно ликвидировали возгорание. Другие подробности не уточняются.

В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры. <…> Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Ранее серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины. По данным местного издания «Общественное», одновременно с этим в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Местных жителей предупредили о возможной угрозе.

До этого мощный взрыв раздался в городе Херсоне. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Херсонской области объявлена воздушная тревога. В красной зоне также оказались Харьковская и Днепропетровская области.