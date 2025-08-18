Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 09:26

Объект топливно-энергетической инфраструктуры вспыхнул в Одессе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пламя охватило объект топливно-энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы, написал в Telegram-канале глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его словам, на место прибыли спасатели, они оперативно ликвидировали возгорание. Другие подробности не уточняются.

В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры. <…> Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Ранее серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины. По данным местного издания «Общественное», одновременно с этим в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Местных жителей предупредили о возможной угрозе.

До этого мощный взрыв раздался в городе Херсоне. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Херсонской области объявлена воздушная тревога. В красной зоне также оказались Харьковская и Днепропетровская области.

Украина
Одесса
Одесская область
пожары
огонь
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителей предупредили, почему опасно делать ребенка смыслом жизни
Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Сырский признал проблемы ВСУ и назвал самое сложное направление
В «Ростехе» раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34
Минфин России призвали отменить штрафы за ряд налоговых нарушений
Пушилин раскрыл ситуацию на фронте в районе Родинского и Белицкого
Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера
Заведи ее нежно: как правильно прикурить машину зимой и летом
Организатора БДСМ-вечеринок осудили за фото девушек у креста
В ВСУ решили дать отпор ВС России полчищами боевых роботов
Утро мирных жителей в приграничье началось с новых ударов ВСУ
В России назревает распродажа подержанных иномарок
Турист загадочно исчез у «домика молочника», где каждый год пропадают люди
Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц
Дерматолог дала советы, как просто снять симптомы аллергии
Стало известно о действиях ВСУ на границе с Курской областью
МИД Китая обратил внимание на улучшение отношений России и США
Россиянка два года пыталась отправиться на СВО
В ВС России раскрыли, как ВСУ уничтожают собственных бойцов в Искре
В самом сердце США собираются выдать оружие Нацгвардии
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.