Устойчив к ветру, благоухает: этот цветок сочетает красоту и выносливость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок сочетает красоту и выносливость. Он приятно благоухает по вечерам, морозостоек (многие виды выдерживают до −30 °C), устойчив к ветру и редко поражается вредителями.

Многолетняя гвоздика — идеальное растение для сада. Ее главные преимущества: продолжительное цветение с мая по сентябрь, разнообразие окрасок от нежно-розовых до насыщенно-красных и даже двухцветных сортов, а также приятный пряный аромат, особенно сильный в вечерние часы.

Эти цветы исключительно засухоустойчивы, прекрасно растут на бедных почвах и не требуют частого полива. Многолетние гвоздики образуют плотные куртины или ковровые покрытия, подавляя сорняки. Размножаются самосевом, черенкованием или делением куста, сохраняя декоративность до пяти лет без омоложения. Благодаря компактным размерам (15–40 см в зависимости от вида) они идеально вписываются в любые ландшафтные композиции.

Ранее стало известно, что посадить у забора, чтобы получить морозостойкую и засухоустойчивую живую изгородь, которая цветет и дает ягоды.

Дарья Иванова
Дарья Иванова
