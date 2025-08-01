Морозостойкая и засухоустойчивая живая изгородь: цветет и дает ягоды

Барбарис — идеальный кустарник для дачи, сочетающий декоративность, неприхотливость и пользу. С ним вы получите морозостойкую и засухоустойчивую живую изгородь, которая цветет и дает ягоды даже не бедной почве.

Барбарис цветет в мае-июне желтыми душистыми кистями, привлекающими пчел, а осенью покрывается ярко-красными съедобными ягодами с кисло-сладким вкусом, напоминающим лимон с медовыми нотками.

Для посадки выберите солнечное место с дренированной почвой. Выкопайте яму 50×50 см, добавьте перегной и песок (2:1), поместите саженец, не заглубляя корневую шейку. Полейте и замульчируйте. Уход минимален: полив раз в 2 недели, обрезка сухих веток весной.

Ранее был назван многолетник, который переживет любую жару и непогоду и будет благоухать на всю дачу.