17 августа 2025 в 15:00

Посадила в августе — сад запел яркими красками! Спасибо, чудо-многолетник!

Представьте: конец лета, грядки пустеют, а вы бросаете в землю семена — и уже через месяц ваш сад вспыхивает розовыми, алыми, белыми огоньками! Китайская гвоздика (Dianthus chinensis) — редкий многолетник, который не боится августовской посадки. Скромница, требующая минимум ухода, но дарящая максимум радости до самых заморозков. Идеальный цветок для тех, кто опоздал с весенними посевами или просто любит сюрпризы.

Почему она станет вашей любимицей

Цветет тогда, когда другие уже «спят»! Сентябрь и октябрь — ее звездный час. Нежные, часто бахромчатые цветки с контрастным глазком собраны в облачные шапки. А ее сизо-зеленые листья остаются декоративными даже без цветов. Сажайте где угодно: на солнце или в легкой полутени, в грунт, вазоны, на альпийскую горку. Она не требовательна к почве — лишь бы не застой воды. Полив? Только в сильную засуху. Удобрения? Лишь горсть золы весной. Зимует без укрытия (зона 4!), а весной снова трогается в рост. И главный бонус — щедрый самосев! На следующий год найдете ее ростки в самых неожиданных местах. Посадил раз — и любуешься годами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

