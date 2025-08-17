Цветет весь август без моего участия! Весь сад в фиолетовых шарах до осени!

Представьте: ранняя весна, сад еще серый, а у вас уже полыхает пышными пурпурными шарами бадан Абендглут (Abendglut)! Этот крепыш не просто красив — он неубиваем. Посадил раз — и лет 10 любуешься. Ни тебе подкормок, ни укрытий, ни вечных поливов. Настоящий подарок для тех, кто мечтает отдыхать в саду, а не горбатиться.

Почему он покорит ваше сердце:

Цветет одним из первых — в апреле — мае, когда другие только просыпаются. Крупные соцветия на крепких бордовых стеблях светятся, как фонарики, привлекая первых пчел. А потом в дело вступают листья! Большие, кожистые, блестящие, они образуют пышные куртины. Весной они с бронзовым отливом, летом — сочно-зеленые, а осенью вспыхивают багрянцем и пурпуром — огненное шоу до самых заморозков!

Сажайте где угодно: под деревьями (мирится с тенью!), на солнцепеке, у подножия альпийской горки, вдоль дорожки. Ему все равно! К почве не привередлив — лишь бы не болото. Засуху переносит стойко (мощное корневище!), морозы до –40 °C ему нипочем. Весной просто уберите сухие листья — и он снова готов радовать. Размножается проще простого: отломите кусочек корневища с розеткой — и новое растение готово! Бадан Абендглут — это роскошь без усилий. Просто посадите и наблюдайте за его магией.

