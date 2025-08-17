Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 10:37

Цветет весь август без моего участия! Весь сад в фиолетовых шарах до осени!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: ранняя весна, сад еще серый, а у вас уже полыхает пышными пурпурными шарами бадан Абендглут (Abendglut)! Этот крепыш не просто красив — он неубиваем. Посадил раз — и лет 10 любуешься. Ни тебе подкормок, ни укрытий, ни вечных поливов. Настоящий подарок для тех, кто мечтает отдыхать в саду, а не горбатиться.

Почему он покорит ваше сердце:

Цветет одним из первых — в апреле — мае, когда другие только просыпаются. Крупные соцветия на крепких бордовых стеблях светятся, как фонарики, привлекая первых пчел. А потом в дело вступают листья! Большие, кожистые, блестящие, они образуют пышные куртины. Весной они с бронзовым отливом, летом — сочно-зеленые, а осенью вспыхивают багрянцем и пурпуром — огненное шоу до самых заморозков!

Сажайте где угодно: под деревьями (мирится с тенью!), на солнцепеке, у подножия альпийской горки, вдоль дорожки. Ему все равно! К почве не привередлив — лишь бы не болото. Засуху переносит стойко (мощное корневище!), морозы до –40 °C ему нипочем. Весной просто уберите сухие листья — и он снова готов радовать. Размножается проще простого: отломите кусочек корневища с розеткой — и новое растение готово! Бадан Абендглут — это роскошь без усилий. Просто посадите и наблюдайте за его магией.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

садоводы
дачники
многолетники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили обычную поездку гражданского в трагедию
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.