01 октября 2025 в 06:46

Многолетник с цветами-сердечками для посадки в октябре: расцветет уже в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дицентра, известная как «разбитое сердце», — это многолетник с уникальными цветами-сердечками, которые свисают с изящных дуговидных стеблей, создавая в саду атмосферу романтики и нежности.

Главные преимущества дицентры: морозостойкость, теневыносливость, способность расти на одном месте до 8 лет без пересадки и декоративность с весны до осени — ее ажурная сизо-зеленая листва украшает клумбу даже после цветения.

Для осенней посадки в октябре выберите тенистое или полутенистое место с рыхлой питательной почвой. Выкопайте лунки глубиной 40 см, на дно насыпьте дренаж (керамзит или щебень), добавьте компост и золу. Разместите деленки корневища с почками роста, присыпьте землей, полейте и замульчируйте торфом.

Весной дицентра тронется в рост одной из первых и уже в мае расцветет своими знаменитыми сердечками розового, белого или красного оттенка. Растение не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и удаления увядших цветоносов. Дицентра устойчива к болезням, не интересует вредителей.

Ранее был назван многолетник, который цветет в ливни, ураганные ветра и даже град с июня по сентябрь.

многолетники
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
