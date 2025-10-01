В Москве собираются призвать десятки тысяч человек В Москве планируют призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек

Военные комиссариаты Московского военного округа рассчитывают призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО. Призыв начался сегодня, 1 октября, и продлится до 31 декабря.

Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что рост числа призывников в России связан с недовыполнением весеннего набора и плановым усилением Вооруженных сил РФ. По его словам, осенний призыв станет крупнейшим за последние девять лет. Он напомнил, что в России продолжается плановое развитие ВС РФ и их численности. Новые части формируются в Ленинградской области.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток. Нововведение коснется призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.