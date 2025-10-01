В Москве собираются призвать десятки тысяч человек

Военные комиссариаты Московского военного округа рассчитывают призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО. Призыв начался сегодня, 1 октября, и продлится до 31 декабря.
Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек, — говорится в сообщении.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что рост числа призывников в России связан с недовыполнением весеннего набора и плановым усилением Вооруженных сил РФ. По его словам, осенний призыв станет крупнейшим за последние девять лет. Он напомнил, что в России продолжается плановое развитие ВС РФ и их численности. Новые части формируются в Ленинградской области.
До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток. Нововведение коснется призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.