В Омске автобус протащил ребенка по асфальту В Омске автобус зажал ногу школьника дверями и протащил по асфальту 10 метров

Школьника из Омска зажало дверью автобуса на остановке, транспорт протащил ребенка за собой десять метров, сообщил Telegram-канал УМВД России по Омской области. Инцидент на остановке «Улица Рабиновича» попал на видео с уличных камер.

На кадрах видно, как мать и сын подбегают к автобусу № 33, стоящему на остановке. Ребенок успел поставить ногу на ступеньку и дверь тут же закрылась, зажав его ступню. Автобус начал движение, утаскивая за собой школьника. Испуганная мать побежала следом за автобусом, но до полной остановки транспортное средство успело протащить мальчика десять метров.

По информации ведомства, ребенок получил ушибы. Мать школьника обратилась за помощью в больницу. По результатам осмотра пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

