Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 08:11

В Омске автобус протащил ребенка по асфальту

В Омске автобус зажал ногу школьника дверями и протащил по асфальту 10 метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Школьника из Омска зажало дверью автобуса на остановке, транспорт протащил ребенка за собой десять метров, сообщил Telegram-канал УМВД России по Омской области. Инцидент на остановке «Улица Рабиновича» попал на видео с уличных камер.

На кадрах видно, как мать и сын подбегают к автобусу № 33, стоящему на остановке. Ребенок успел поставить ногу на ступеньку и дверь тут же закрылась, зажав его ступню. Автобус начал движение, утаскивая за собой школьника. Испуганная мать побежала следом за автобусом, но до полной остановки транспортное средство успело протащить мальчика десять метров.

По информации ведомства, ребенок получил ушибы. Мать школьника обратилась за помощью в больницу. По результатам осмотра пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ангарске школьник свалился в люк и чуть не остался без ноги. Инцидент произошел в 107-м квартале, где крышка люка была поднята под углом 90 градусов. Упавший в него мальчик получил травму бедра и был госпитализирован с открытой раной.

Омск
автобусы
дети
общественный транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.