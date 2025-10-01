Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды

Девять человек, в том числе ребенок, погибли в Одессе из-за сильных ливней, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Там отметили, что спасатели эвакуировали 362 жителя города, также более 200 автомобилей вытащили из воды.

Сейчас известно о девяти погибших, из которых один ребенок, — говорится в сообщении.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе выпало полуторамесячная норма осадков. Кроме того, почти 24 тыс. жителей из-за непогоды остались без света.

Ранее 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой». При этом 17 жителей северных и центральных районов страны пропали без вести. Больше всего во Вьетнаме пострадала провинция Тханьхоа. Многие жители остались там без электричества из-за повреждения линий электропередачи и телекоммуникационных вышек.

До этого тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.