Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 08:08

Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Девять человек, в том числе ребенок, погибли в Одессе из-за сильных ливней, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Там отметили, что спасатели эвакуировали 362 жителя города, также более 200 автомобилей вытащили из воды.

Сейчас известно о девяти погибших, из которых один ребенок, — говорится в сообщении.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе выпало полуторамесячная норма осадков. Кроме того, почти 24 тыс. жителей из-за непогоды остались без света.

Ранее 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой». При этом 17 жителей северных и центральных районов страны пропали без вести. Больше всего во Вьетнаме пострадала провинция Тханьхоа. Многие жители остались там без электричества из-за повреждения линий электропередачи и телекоммуникационных вышек.

До этого тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.

Украина
Одесса
дожди
жертвы
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
В сенат США поступила связанная с Россией и Украиной резолюция
Минтранс РФ запретил плавание гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.