Захарова назвала следующий объект гонений в Молдавии Захарова не исключила, что следующим объектом гонений в Молдавии будет церковь

Следующим пунктом политических гонений молдавских властей могут стать церковные институты, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По ее словам, единственной надеждой в этом смысле остаются сами молдаване, и вера в них остается сильной.

Но очевидно, что это на повестке. Надо принимать это все к сведению и исходить из того, что, к сожалению, действительно следующим пунктом наступления уже будут церковные институты, — объяснила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что парламентские выборы в Молдавии стали не просто позором, а очередным «глобальным провалом Запада». По ее словам, в стране зачищается абсолютно все.

Также представитель российского министерства иностранных дел заявила, что европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов в открытую шантажировали молдавских избирателей. Действующие власти фактически использовали средневековые и варварские методы для удержания власти, подчеркнула она.