01 октября 2025 в 08:41

«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Парламентские выборы в Молдавии стали не просто позором, а очередным «глобальным провалом Запада», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По ее словам, зачищается в стране абсолютно все.

Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал, — отметила она.

Ранее Захарова сообщила, что европейские политики в ходе визитов в Кишинев перед выборами в открытую шантажировали молдавских избирателей. Она обвинила власти страны в использовании варварских методов удержания власти в руках правящей партии.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров назвал жульническими парламентские выборы в Молдавии. В частности, руководитель внешнеполитического ведомства выразил удивление тому, как Кишинев открыто манипулировал голосами избирателей.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую оппозиционную Партию социалистов, заявил, что оппозиция победила на парламентских выборах внутри страны. По его словам, несмотря на фальсификации и нарушения закона со стороны властей, оппозиционный «Патриотический блок» получил поддержку 49% избирателей, в то время как правящая партия «Действие и солидарность» набрала 44% голосов.

