Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты Росавиация ввела в аэропорту Оренбурга временные ограничения

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры связаны с обеспечением безопасности пассажирских авиаперевозок.

Аэропорт Оренбурга: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

В ночь на 1 октября ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. По восемь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

После стало известно, что из-за падения БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области произошел пожар. Никто в результате происшествия не пострадал, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь.