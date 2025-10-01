Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 08:59

Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты

Росавиация ввела в аэропорту Оренбурга временные ограничения

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры связаны с обеспечением безопасности пассажирских авиаперевозок.

Аэропорт Оренбурга: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

В ночь на 1 октября ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. По восемь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

После стало известно, что из-за падения БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области произошел пожар. Никто в результате происшествия не пострадал, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Росавиация
самолеты
происшествия
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.