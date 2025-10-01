Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:28

Нарколог Шуров объяснил, когда надо идти к врачу с осенней депрессией

Нарколог Шуров: при плохом настроении осенью более двух недель ставят депрессию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подавленное настроение, которое часто называют осенним обострением, может перерасти в депрессию, заявил в разговоре с NEWS.ru нарколог, психиатр Василий Шуров. По его словам, тревожиться стоит, если состояние упадка длится больше двух недель.

Бывает, что человек адаптируется ко всему и живет дальше, но если же его не отпускает через пару недель, уже по рекомендации мы имеем право поставить депрессию. Значит, надо вовремя корректировать это состояние медикаментозно, — сказал собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что в таком случае «придется дойти до психиатра» или психотерапевта и получить назначение на препараты. Тяжелое состояние проще скорректировать антидепрессантами, объяснил Шуров.

Ранее психотерапевт Максим Ковалев посоветовал ежедневно гулять в дневное время, чтобы справиться с осенней хандрой. Физическая активность запускает выработку эндорфинов, объяснил он. По его словам, также можно заняться танцами, домашней йогой или прибегнуть к фототерапии.

