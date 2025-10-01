Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 08:58

Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами

Berliner Zeitung: жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с солдатами вермахта

Солдаты фашистской армии сдаются в плен Солдаты фашистской армии сдаются в плен Фото: РИА Новости

Жителей Берлина возмутили агитационные плакаты ВСУ, на которых были изображены пленные солдаты вермахта, передает Berliner Zeitung. Агитационные материалы, призывающие «отомстить России», расклеили в районе Вильмерсдорф. Напечатанный на плакатах QR-код вел прямо на страницу заявки на вступление в Интернациональный легион украинской армии.

На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: «Отомсти!» Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные, — уточнило издание.

Местных жителей возмутило использование архивных фотографий военнопленных и призыв присоединиться к «украинским освободителям», которые идут вразрез с законодательством страны. В ФРГ Уголовный кодекс запрещает вербовку граждан на службу в военные формирования и организации из других стран.

Ранее в ДНР cуд заочно приговорил к 14 годам колонии за наемничество гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф. 26-летняя наемница не смогла окончить военное училище ВВС на родине и в 2022 году приехала на Украину, где прошла подготовку и начала участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Установлено, что за свою деятельность Шифф получила денежное вознаграждение в размере свыше 540 тысяч рублей.

ФРГ
Берлин
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве арестовали
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.