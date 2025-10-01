Жителей Берлина возмутили агитационные плакаты ВСУ, на которых были изображены пленные солдаты вермахта, передает Berliner Zeitung. Агитационные материалы, призывающие «отомстить России», расклеили в районе Вильмерсдорф. Напечатанный на плакатах QR-код вел прямо на страницу заявки на вступление в Интернациональный легион украинской армии.

На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: «Отомсти!» Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные, — уточнило издание.

Местных жителей возмутило использование архивных фотографий военнопленных и призыв присоединиться к «украинским освободителям», которые идут вразрез с законодательством страны. В ФРГ Уголовный кодекс запрещает вербовку граждан на службу в военные формирования и организации из других стран.

Ранее в ДНР cуд заочно приговорил к 14 годам колонии за наемничество гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф. 26-летняя наемница не смогла окончить военное училище ВВС на родине и в 2022 году приехала на Украину, где прошла подготовку и начала участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Установлено, что за свою деятельность Шифф получила денежное вознаграждение в размере свыше 540 тысяч рублей.