В сенат США поступила связанная с Россией и Украиной резолюция

В сенат США поступила связанная с Россией и Украиной резолюция Резолюцию с призывом передавать Украине активы России внесли в сенат США

В сенат Конгресса США поступила резолюция с предложением ежемесячно передавать Украине по $10 млрд (828 млрд рублей) из замороженных российских активов. Документ, размещенный на официальном сайте верхней палаты законодательного органа, призывает администрацию президента и лидеров «Большой семерки» изымать суверенные активы России.

Автором инициативы выступил сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди. Резолюцию поддержали как республиканцы, так и демократы, включая сенатора Линдси Грэма.

В настоящее время текст документа передан на рассмотрение в комитет по иностранным делам сената США. При этом полное содержание резолюции пока не обнародовано для широкой публики.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о разрушении глобального экономического порядка в случае конфискации российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва предпримет ответные меры и инициирует юридическое преследование всех причастных к возможной конфискации.

Ранее обозреватели Politico указали, что администрация президента США Дональда Трампа должна ужесточить политику в отношении Москвы для деэскалации конфликта на Украине. По мнению журналистов, Вашингтону следует демонстративно усилить давление, чтобы склонить Россию к переговорному процессу.