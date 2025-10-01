Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 08:02

В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников

В МВД РФ посоветовали скачать для пенсионеров приложения с определителями номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым родственникам стоит скачать приложение для определения номеров, чтобы защитить их от мошенников, посоветовала представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, смартфоны стали главным инструментом аферистов для обмана пенсионеров.

Так как же защитить пожилых родственников от аферистов? Загрузите им на смартфоны приложение для определения номеров. Оно предупредит об «опасном» звонке. Воспользуйтесь функцией «Антиспам» их оператора связи. Она блокирует нежелательные звонки. Настройте им список «разрешенных номеров» для входящих вызовов, — написала Волк.

Она подчеркнула, что важно объяснить близким, если звонящий знает их личные данные, например имя или адрес, это еще не значит, что он является официальным лицом. Если поступают звонки о срочном медосмотре, не стоит принимать поспешных решений. Точно так же нужно перепроверять информацию, если родственник просит прислать деньги через курьера, сообщая, что попал в беду.

Волк также призвала не открывать дверь незнакомцам и не впускать их в квартиру. Она напомнила, что Пенсионный фонд никогда не требует перевода денег на какие-либо счета для получения социальных выплат, а также ни в коем случае нельзя сообщать данные своих банковских счетов, включая коды доступа, даже сотрудникам банка.

Помните, что абсолютной защиты не существует. Важно сохранять бдительность и регулярно обсуждать эту тему с пожилыми родственниками и близкими, — заключила она.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы ДНР Дениса Пушилина. Как рассказал руководитель региона, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие. Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.

Россия
МВД
Ирина Волк
мошенники
советы
