21 сентября 2025 в 23:00

Цветет в ливни, ураганные ветра и даже град с июня по сентябрь: посадка осенью проста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эхинацея — многолетник, который при осенней посадке (сентябрь-октябрь) гарантированно цветет с июня по сентябрь, выдерживая экстремальную жару до +40 °C, ливни, ураганные ветра и даже град.

Ее секрет — мощная стержневая корневая система, уходящая на глубину до 1,5 метра, жесткие стебли, не ломающиеся под напором ветра, и устойчивость к перепадам температур. Посадка осенью проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте горсть песка для дренажа, поместите деленку корневища, полейте и замульчируйте.

Эхинацея растет на любых почвах, включая бедные и каменистые, не требует полива и подкормок. Ее яркие «ромашки» розовых, малиновых и белых оттенков привлекают бабочек и пчел, а семенные головки декоративны даже зимой. Это идеальный выбор для регионов с непредсказуемым климатом.

Ранее был назван многолетник, который переживет ледяные ветра и морозы –35 °C: посадите осенью и спите спокойно.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
