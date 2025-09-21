Цветет в ливни, ураганные ветра и даже град с июня по сентябрь: посадка осенью проста

Эхинацея — многолетник, который при осенней посадке (сентябрь-октябрь) гарантированно цветет с июня по сентябрь, выдерживая экстремальную жару до +40 °C, ливни, ураганные ветра и даже град.

Ее секрет — мощная стержневая корневая система, уходящая на глубину до 1,5 метра, жесткие стебли, не ломающиеся под напором ветра, и устойчивость к перепадам температур. Посадка осенью проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте горсть песка для дренажа, поместите деленку корневища, полейте и замульчируйте.

Эхинацея растет на любых почвах, включая бедные и каменистые, не требует полива и подкормок. Ее яркие «ромашки» розовых, малиновых и белых оттенков привлекают бабочек и пчел, а семенные головки декоративны даже зимой. Это идеальный выбор для регионов с непредсказуемым климатом.

