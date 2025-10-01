Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах

Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах Суд подтвердил приговор получившей рекордную взятку в биткоинах Ляховенко

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Кристине Ляховенко, осужденной по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Жалоба защиты была отклонена, а обжалуемые судебные акты остались без изменений, пишет РИА Новости.

Обжалуемые решения оставлены без изменения, жалоба — без удовлетворения, — говорится в материалах суда.

Таким образом, назначенное Ляховенко наказание в виде девяти лет колонии признано законным. Она была осуждена как соучастница бывшего следователя Марата Тамбиева, который получил 16 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, фигуранты дела в составе преступной группы вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов, а также более $1,5 млн (123 млн рублей). Общая сумма взяток, эквивалентная 7,3 млрд рублей, является крупнейшей в истории российского судопроизводства по делам о взяточничестве.

Уголовное дело против Тамбиева и Ляховенко было возбуждено после их задержания в 2022 году. Это произошло после того, как хакеры, у которых вымогали взятку, обратились с жалобой в ФСБ.

Ранее в Северной Осетии были взяты под стражу семь высокопоставленных сотрудников Росгвардии, включая руководство управления. Арест санкционирован судом и продлится до 28 ноября.