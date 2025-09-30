Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:09

Один полив в октябре — всю зиму пышное цветение! Декабрист порадует цветами в стужу и морозы

Фото: Romain Fellens/dpa/Global Look Press

Декабрист — удивительное растение, которое радует нас яркими цветами в самое холодное и темное время года. Этот неприхотливый многолетник родом из бразильских тропиков, но прекрасно чувствует себя на наших подоконниках. Его главное достоинство — потрясающая жизнестойкость и способность десятилетиями расти в одном горшке без особого ухода.

Чтобы добиться пышного зимнего цветения, важно правильно подготовить растение осенью. В этот период закладываются будущие бутоны. Декабрист с благодарностью откликнется на осенние подкормки. Можно использовать комплексные минеральные удобрения для кактусов, а можно приготовить натуральную подкормку самостоятельно. Например, раствор древесной золы (1 столовая ложка на литр воды) или слабый настой яичной скорлупы обеспечит растение необходимыми микроэлементами.

Главное — не переусердствовать. Подкормки проводят с сентября по октябрь, не чаще двух раз в месяц. С ноября их прекращают, чтобы растение могло войти в период покоя. Полив в это время также сокращают. При таком уходе к декабрю ваш зеленый питомец обязательно покроется многочисленными бутонами и превратит подоконник в яркий цветущий сад, напоминая о тропиках посредством русской зимы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

