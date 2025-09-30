Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:30

Живая картина в саду: яркий многолетник проживет 20 лет!

Живая картина в саду: яркий многолетник проживет 20 лет! Вейгела (Weigela) — декоративный листопадный кустарник из семейства жимолостных, который способен превращать сад в настоящую зарисовку красками. Родом из Восточной Азии, это растение ценят за обильное цветение и выразительную листву.

Особенности и преимущества

  • Долголетие: при правильном уходе куст живёт 20–25 лет, сохраняя декоративность.
  • Морозостойкость: большинство сортов выдерживают холода до −25–30 °C, а некоторые новые гибриды — до −34 °C.
  • Цветение: яркие трубчатые цветы распускаются в конце весны и могут повторно появляться в конце лета.
  • Уход: неприхотлива к почвам, любит солнечные места и лёгкую влажность без застоя воды.

Вейгела отлично подходит для бордюров, миксбордеров, живых изгородей и как солитер. В небольших садах её можно выращивать и в контейнерах. Благодаря компактным сортам она уместна даже в городских палисадниках.

Сорта, на которые стоит обратить внимание:

  1. All Summer Monet — пёстрая листва (зелёная с кремовым и розовым) и розовые цветы, компактный рост.
  2. Bristol Ruby — ярко-красные цветы, быстрорастущий куст.
  3. Nana Variegata — кремово-зелёные листья с розовыми цветами, медленный рост.
  4. Candida — крупные белоснежные цветки, эффектна в вечернем саду.
  5. Eva Rathke — насыщенно-малиновые цветы, долгое цветение.

Почему вейгела — выбор садоводов:

  • украшает сад с весны до осени;
  • привлекает пчёл и бабочек;
  • подходит для разных стилей ландшафтного дизайна;
  • радует сочетанием декоративной листвы и ярких цветов.

Вейгела — это кустарник, который живёт десятилетиями и меняет сад с каждым сезоном. Посадив её однажды, вы получите надежного «художника» в своём зелёном уголке.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
