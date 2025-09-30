Живая картина в саду: яркий многолетник проживет 20 лет! Вейгела (Weigela) — декоративный листопадный кустарник из семейства жимолостных, который способен превращать сад в настоящую зарисовку красками. Родом из Восточной Азии, это растение ценят за обильное цветение и выразительную листву.
Особенности и преимущества
- Долголетие: при правильном уходе куст живёт 20–25 лет, сохраняя декоративность.
- Морозостойкость: большинство сортов выдерживают холода до −25–30 °C, а некоторые новые гибриды — до −34 °C.
- Цветение: яркие трубчатые цветы распускаются в конце весны и могут повторно появляться в конце лета.
- Уход: неприхотлива к почвам, любит солнечные места и лёгкую влажность без застоя воды.
Вейгела отлично подходит для бордюров, миксбордеров, живых изгородей и как солитер. В небольших садах её можно выращивать и в контейнерах. Благодаря компактным сортам она уместна даже в городских палисадниках.
Сорта, на которые стоит обратить внимание:
- All Summer Monet — пёстрая листва (зелёная с кремовым и розовым) и розовые цветы, компактный рост.
- Bristol Ruby — ярко-красные цветы, быстрорастущий куст.
- Nana Variegata — кремово-зелёные листья с розовыми цветами, медленный рост.
- Candida — крупные белоснежные цветки, эффектна в вечернем саду.
- Eva Rathke — насыщенно-малиновые цветы, долгое цветение.
Почему вейгела — выбор садоводов:
- украшает сад с весны до осени;
- привлекает пчёл и бабочек;
- подходит для разных стилей ландшафтного дизайна;
- радует сочетанием декоративной листвы и ярких цветов.
Вейгела — это кустарник, который живёт десятилетиями и меняет сад с каждым сезоном. Посадив её однажды, вы получите надежного «художника» в своём зелёном уголке.
