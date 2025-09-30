Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:39

Сад мечты по бюджету: создаем роскошный цветник без особых затрат

Существует множество доступных растений, способных преобразить сад не хуже дорогих экзотических видов. Поэтому, если вы хотите украсить свой участок, необязательно тратить много денег.

Обратите внимание на почвопокровные культуры. Они неприхотливы, легко размножаются и создают великолепный декоративный эффект. Флокс шиловидный образует пышный ковер и в мае-июне покрывается яркими цветами.

Шнитт-лук отлично подходит для оформления бордюров. Его сиренево-розовые соцветия гармонируют с желтолистной растительностью, а молодые листья можно использовать в пищу.

Очень эффектно смотрятся космея, люпины и мальва. Эти неприхотливые многолетники порадуют вас буйством красок, причем декоративны они даже без цветов благодаря красивой листве.

Ранее сообщалось, что декабрист — одно из самых популярных комнатных растений. Он неприхотлив в уходе и радует хозяев пышным цветением в холодное время года.

