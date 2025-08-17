Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу

Фаршированные баклажаны в духовке — это удивительно ароматное и питательное блюдо, способное стать центральным элементом любого обеда или ужина. Для приготовления понадобятся 2 крупных баклажана, 200 граммов мясного фарша, одна крупная луковица, одна морковь, 100 граммов сладкого перца, 2 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, 2 столовые ложки томатной пасты, чайная ложка соли, щепоть черного молотого перца и свежая зелень для украшения.

Баклажаны разрезают вдоль пополам и аккуратно удаляют сердцевину, создавая пространство для начинки. Лук и морковь шинкуют мелкими кубиками, а сладкий перец нарезают тонкой соломкой. Овощи обжаривают на растительном масле, добавляют измельченный чеснок, мясной фарш, томатную пасту, соль и перец, тщательно перемешивают до равномерного распределения специй. Начинкой наполняют половинки баклажанов и выкладывают их на противень. Запекают в духовке при 180 градусах около 35 минут, пока овощи не станут мягкими, а верхняя часть — аппетитно румяной.

Это блюдо сохраняет сочность и насыщенный вкус фарша и овощей. Фаршированные баклажаны в духовке подают как самостоятельное горячее блюдо или как украшение праздничного стола. Идеально сочетаются с картофелем, рисом или свежими салатами. Этот рецепт универсален и порадует всю семью, объединяя за столом взрослых и детей своим ароматом и вкусом.

