Баклажаны теперь готовлю только так — вкуснейшее меживо без заморочек

Меживо из баклажанов — это традиционное блюдо восточноевропейской кухни, которое представляет собой тушеные баклажаны в насыщенном томатном соусе с луком. Это блюдо отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом, который достигается за счет медленного тушения овощей.

500 г баклажанов нарезают кружочками, посыпают солью и перцем. Обжаривают на 3–4 ст. л. растительного масла до золотистой корочки с двух сторон. 2 луковицы нарезают и пассеруют до мягкости. 200 г помидоров ошпаривают кипятком, снимают кожицу и протирают через сито. Смешивают томатное пюре с 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. сахара, солью и перцем.

Баклажаны и лук выкладывают в глубокую сковороду, заливают томатным соусом. Тушат на среднем огне 13–15 минут. Подают охлажденным, посыпав свежей зеленью.

