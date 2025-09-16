Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 07:43

Баклажаны теперь готовлю только так — вкуснейшее меживо без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Меживо из баклажанов — это традиционное блюдо восточноевропейской кухни, которое представляет собой тушеные баклажаны в насыщенном томатном соусе с луком. Это блюдо отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом, который достигается за счет медленного тушения овощей.

500 г баклажанов нарезают кружочками, посыпают солью и перцем. Обжаривают на 3–4 ст. л. растительного масла до золотистой корочки с двух сторон. 2 луковицы нарезают и пассеруют до мягкости. 200 г помидоров ошпаривают кипятком, снимают кожицу и протирают через сито. Смешивают томатное пюре с 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. сахара, солью и перцем.

Баклажаны и лук выкладывают в глубокую сковороду, заливают томатным соусом. Тушат на среднем огне 13–15 минут. Подают охлажденным, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
