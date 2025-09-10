Кабачковый гратен «Три сыра»! Эта вкуснятина исчезает со стола мгновенно!

Нежный, ароматный и изысканный гратен с кабачками «Три сыра» — это блюдо, которое превратит обычный ужин в ресторанный! Сочетание нежных кабачков, сливочного соуса и трёх видов сыра создаёт неповторимую гармонию вкуса и текстуры.

Нарежьте 2 средних кабачка тонкими кружками. Обжарьте 1 измельченную луковицу до прозрачности. Выложите в форму для запекания слоями: кабачки, лук, посыпка сырами (100 г тертого чеддера, 100 г моцареллы, 50 г пармезана). Повторите слои. Для заливки взбейте 200 мл сливок с 2 яйцами, 1 ч. л. мускатного ореха, солью и перцем. Залейте гратен, сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте блюду настояться 10 минут перед подачей. Хрустящая сырная корочка и нежная овощная основа покорят вас с первой ложки! Этот гратен хорош как горячим, так и холодным, а его аромат наполнит кухню уютом. Идеально сочетается со свежим багетом и зеленым салатом.

