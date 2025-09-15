Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 22:29

Овощное рагу без лишних хлопот: быстрый рецепт для обеда и ужина

Когда не хочется проводить много времени у плиты, на помощь приходит овощное рагу. Это блюдо готовится быстро, получается сытным и при этом невероятно ароматным. Овощи томятся в собственном соку, впитывают специи и становятся мягкими, буквально тающими во рту. Подходит как для обеда, так и для легкого ужина.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление пошагово

Шаг 1. Нарежьте все овощи одинаковыми кусочками. В сковороде разогрейте масло и слегка обжарьте лук.

Шаг 2. Добавьте остальные овощи, посолите, поперчите, положите специи. Перемешайте.

Шаг 3. Накройте крышкой и тушите 15 минут на среднем огне. В конце добавьте измельченный чеснок, потомите еще пару минут.

Блюдо можно подавать как самостоятельное или в качестве гарнира.

Ранее сообщалось, что лосось считается одной из самых полезных рыб, но для некоторых он может стать скрытой угрозой. Даже качественный продукт способен вызвать неожиданные реакции, о которых мало кто задумывается.

Валерия Мартынович
