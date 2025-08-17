Стало известно, что произошло с охранником Трампа в ходе саммита на Аляске

Напряжение во время саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске было настолько сильным, что один из американских охранников потерял сознание, рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. По его словам, сотрудника унесли из зала в обморочном состоянии.

Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии, — поделился Зарубин.

На кадрах видно, как двое держат мужчину с проводным наушником под руки и выносят из зала. На фоне слышны встревоженные голоса, интересующиеся, в порядке ли он.

Ранее старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков заявил, что самым сложным в поездке на Аляску на саммит Россия — США стала разница во времени с Москвой, которая составляет 11 часов. Он подчеркнул, что джетлаг — большая проблема для переводчика.

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко между тем заявил, что Путин был воодушевлен и расслаблен во время визита на Аляску. По мнению профайлера, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.