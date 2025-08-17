Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 21:15

Стало известно, что произошло с охранником Трампа в ходе саммита на Аляске

Зарубин: охранника Трампа унесли в обморочном состоянии в ходе саммита на Аляске

Фото: РИА Новости

Напряжение во время саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске было настолько сильным, что один из американских охранников потерял сознание, рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. По его словам, сотрудника унесли из зала в обморочном состоянии.

Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии, — поделился Зарубин.

На кадрах видно, как двое держат мужчину с проводным наушником под руки и выносят из зала. На фоне слышны встревоженные голоса, интересующиеся, в порядке ли он.

Ранее старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков заявил, что самым сложным в поездке на Аляску на саммит Россия — США стала разница во времени с Москвой, которая составляет 11 часов. Он подчеркнул, что джетлаг — большая проблема для переводчика.

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко между тем заявил, что Путин был воодушевлен и расслаблен во время визита на Аляску. По мнению профайлера, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

США
Аляска
саммиты
охранники
обмороки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью
В Европе заявили о планах ввести войска на Украину
«Ростов» проиграл «Рубину» из-за меткого удара Кабутова
Известного хоккеиста внесли в Книгу рекордов России
ЦСКА разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Захарова уличила Макрона во вранье о России
ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по району больницы в секторе Газа
В Белоруссии рассказали об интересах Запада по остановке боев на Украине
Киркоров впервые показал ожоги после инцидента на концерте в Петербурге
Захарова предупредила об угрозе для переезжающих во Францию ученых из РФ
Стало известно, что произошло с охранником Трампа в ходе саммита на Аляске
Зеленский согласился обсуждать вопрос территорий, но с условием
Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом
В сирийском Алеппо прогремел взрыв
«Один автомат на двоих»: раскрыто тяжелое положение ВСУ в Запорожье
Невеста и любовница отстояли жизнь возлюбленного через суд
Педофил надругался над семилетней девочкой и скрылся
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван идеальный возраст для успешного поиска работы
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.