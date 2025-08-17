Военные ВСУ испытывают на одном из участков оборонительной линии вблизи населенного пункта Орехов в Запорожской области значительный дефицит вооружения и боеприпасов, заявил сапер расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным Марио в комментарии РИА Новости. По его словам, за последний год ситуация со снабжением украинских войск сильно изменилась.

В том году у них (ВСУ. — NEWS.ru) было и натовское оружие, и боеприпасы натовские. А в этом году уже не так. Боеприпасов очень мало. После того как мы штурманули, зашли, посмотрели — боеприпасов очень мало, один автомат, грубо говоря, на двоих, — сказал российский боец.

Ранее офицер 40-й отдельной гвардейской морской пехотной бригады Черноморского флота с позывным Криптонец рассказал о нехватке западных патронов у Вооруженных сил Украины. По его наблюдению, в Сумской области американский автомат встречается лишь у одного украинского бойца в группе.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил об остром дефиците FPV-дронов у ВСУ на Сумском направлении. По его словам, такое положение сложилось из-за успешной работы подразделений ВС РФ, занимающихся противодействием беспилотникам.