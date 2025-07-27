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27 июля 2025 в 13:23

ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов для одного оружия

Офицер Криптонец: ВСУ не хватает боеприпасов для американских автоматов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Военнослужащие ВСУ стали крайне редко использовать западное стрелковое оружие из-за недостатка боеприпасов, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец. По его наблюдениям, в Сумской области американский автомат встречается лишь у одного солдата в группе.

Главная причина — боепитание. Патронов для «Калашникова» на позициях гораздо больше и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов — почти всегда что-то да будет под рукой, — объяснил он.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что Вильнюс выделит Украине €30 млн на приобретение военной техники. Средства направят на покупку американских систем ПВО, включая комплексы Patriot.

Тем временем появилась информация, что Евросоюз разрабатывает новую финансовую схему для поддержки Украины американским оружием без ущерба для собственных финансов. Как пишет The Washington Post, вооружение будет передаваться ВСУ из европейских запасов с последующей покупкой замены и выкупом продукции, предназначенной для других стран.

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