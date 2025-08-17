Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 21:51

«Ростов» проиграл «Рубину» из-за меткого удара Кабутова

«Ростов» проиграл «Рубину» со счетом 0:1 в матче РПЛ

Алексей Грицаенко («Рубин») и Егор Голенков («Ростов») Алексей Грицаенко («Рубин») и Егор Голенков («Ростов») Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от казанского «Рубина» в матче РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.

Желто-синие не смогли сравнять счет, и это стало для «Ростова» уже четвертым поражением в пяти сыгранных матчах сезона. После игры команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице, на третью позицию снизу. Следующий матч «Ростов» проведет 23 августа против «Локомотива».

Ранее московское «Динамо» снова уступило ЦСКА в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги, потерпев поражение со счетом 1:3. Это уже пятое подряд поражение бело-голубых в противостоянии с армейцами.

Также сообщалось, что два молодых игрока ЦСКА, Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, попали в список украинского сайта «Миротворец». Основанием для внесения в базу стало их участие в мероприятии с детьми участников специальной военной операции перед матчем с «Краснодаром» 10 мая.

До этого стало известно, что Олег Кононов больше не занимает должность главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта на фоне слабых результатов команды в текущем сезоне первой лиги.

Рубин
Ростов
футбол
РПЛ
