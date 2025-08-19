Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:09

ЛГБТ-активистка отправилась на решетку за домогательства к школьнице

В Иваново ЛГБТ-активистку задержали за насилие над 12-летней девочкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторонницу ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) арестовали по подозрению в насилии над 12-летней девочкой, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным следствия, противоправные действия в отношении несовершеннолетней происходили в Санкт-Петербурге.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста представительнице ЛГБТ-сообщества, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, — сообщил источник.

Задержание происходило в городе Иваново. Расследование началось после того, как родители пострадавшей девочки обратились с заявлением в полицию. Согласно материалам дела, в Приморском районе Санкт-Петербурга обвиняемая угрожала девочке самоубийством и тем, что распространит некую компрометирующую информацию. Так женщина пыталась склонить ребенка к интимной близости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальный срок наказания — 20 лет.

Ранее старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби обвинили в четырех изнасилованиях. Всего против него выдвинуто 32 обвинения, среди которых домашнее насилие и тайная съемка обнаженных женщин. Судебный процесс может начаться в начале 2026 года.

ЛГБТ
дети
насилие
девочки
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Экс-депутат Рады дал оценку Ницой, призывающей к расправе над детьми
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.