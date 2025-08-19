ЛГБТ-активистка отправилась на решетку за домогательства к школьнице

Сторонницу ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) арестовали по подозрению в насилии над 12-летней девочкой, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным следствия, противоправные действия в отношении несовершеннолетней происходили в Санкт-Петербурге.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста представительнице ЛГБТ-сообщества, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, — сообщил источник.

Задержание происходило в городе Иваново. Расследование началось после того, как родители пострадавшей девочки обратились с заявлением в полицию. Согласно материалам дела, в Приморском районе Санкт-Петербурга обвиняемая угрожала девочке самоубийством и тем, что распространит некую компрометирующую информацию. Так женщина пыталась склонить ребенка к интимной близости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальный срок наказания — 20 лет.

