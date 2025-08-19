В Госдуме рассказали, можно ли критиковать национальный мессенджер Депутат Боярский: критика МАХ не запрещена, но дискредитация вызовет подозрение

Обоснованная критика мессенджера МАХ со стороны пользователей и блогеров не запрещена, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, переданным «Парламентской газетой», сознательная дискредитация сервиса может быть происками врагов России, поэтому каждый такой случай нужно будет проверять.

Если она [дискредитация] будет наблюдаться, то в ней, скорее всего, заинтересованы именно те организованные силы профессиональных аферистов на Украине, которые использовали и используют иностранные платформы для обмана наших граждан. Поэтому, конечно, каждый случай, который вызывает подозрение, можно и нужно проверять, — заявил он.

Боярский добавил, что попытки демонизации национального мессенджера есть. Так, по его словам, был вброс про камеру, которая якобы часто включается. Проблема была связана с ошибкой известного антивируса, которую решили в компании-разработчике.

Ранее Боярский заявил, что мессенджер MAX достиг функционального паритета с WhatsApp. По его словам, отечественная разработка уже реализовала все ключевые возможности популярного зарубежного сервиса, предоставив пользователям полноценную альтернативу.