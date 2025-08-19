Аксенов указал на любопытную деталь в ситуации с сорванным терактом в Крыму

Перевозивший 130 кг взрывчатки для подрыва Крымского моста автомобиль пересек границы многих европейских стран, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24». По его словам, обезвредить злоумышленников удалось лишь сотрудникам российских спецслужб. Запись эфира опубликована на странице Аксенова во «ВКонтакте».

Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем профессиональные сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль, — подчеркнул глава региона.

По словам Аксенова, Крымский мост хотели подорвать утром 18 августа. Взрывчатка, предназначенная для этих целей, находилась в автомобиле Chevrolet Volt.

До этого член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Россия уже предпринимает ответные меры в связи с попыткой теракта на Крымском мосту. По его словам, только профессионализм спецслужб предотвратил взрыв, который мог бы привести к катастрофе.

Позже в Сети появились кадры задержания злоумышленников, готовивших теракт. На них видно, как силовики заламывают руки водителю грузовика, который перевозил машину со взрывчаткой.