Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:59

«Петух-задира»: в Госдуме резко поставили Макрона на место после слов о ВСУ

Депутат Журавлев: Макрон подстрекает Евросоюз ввести войска на Украину

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон подстрекает Евросоюз ввести войска на Украину, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Париж хочет играть более важную роль в переговорах по Украине.

Собственные мечты Макрон почему-то выдает за результаты переговоров с президентом США [Дональдом] Трампом. Понятно, что Франции хотелось бы играть роль гораздо более значительную, чем петуха-задиры — а именно эту партию в украинском конфликте как раз в последнее время и исполняет Макрон, подстрекая ЕС к тому, чтобы ввести на Украину войска, — высказался Журавлев.

Парламентарий считает, что даже настойчивое предложение Макрона участвовать в переговорах России и Украины вместе с США не приняли к сведению в Вашингтоне. Он напомнил, что Италия и Германия уже отказались посылать войска на Украину.

Даже настойчивое предложение Макрона участвовать в переговорах России и Украины вместе с Соединенными Штатами осталось в Вашингтоне без внимания. О том, что армии ни в коем случае не будут участвовать в боевых действиях, уже объявили Германия и Италия. Задиристый Макрон снова оказался в меньшинстве, впрочем, это, очевидно, самое что ни на есть привычное для него положение, — подытожил Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что проведение трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

До этого глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.

Франция
Украина
Россия
Эммануэль Макрон
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров дал совет Зеленскому по «истребляющим» права русских законам
Парковку у школ призвали сделать бесплатной в День знаний
Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно
В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
Одну из улиц в Москве назвали именем Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.