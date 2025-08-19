«Петух-задира»: в Госдуме резко поставили Макрона на место после слов о ВСУ Депутат Журавлев: Макрон подстрекает Евросоюз ввести войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подстрекает Евросоюз ввести войска на Украину, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Париж хочет играть более важную роль в переговорах по Украине.

Собственные мечты Макрон почему-то выдает за результаты переговоров с президентом США [Дональдом] Трампом. Понятно, что Франции хотелось бы играть роль гораздо более значительную, чем петуха-задиры — а именно эту партию в украинском конфликте как раз в последнее время и исполняет Макрон, подстрекая ЕС к тому, чтобы ввести на Украину войска, — высказался Журавлев.

Парламентарий считает, что даже настойчивое предложение Макрона участвовать в переговорах России и Украины вместе с США не приняли к сведению в Вашингтоне. Он напомнил, что Италия и Германия уже отказались посылать войска на Украину.

Даже настойчивое предложение Макрона участвовать в переговорах России и Украины вместе с Соединенными Штатами осталось в Вашингтоне без внимания. О том, что армии ни в коем случае не будут участвовать в боевых действиях, уже объявили Германия и Италия. Задиристый Макрон снова оказался в меньшинстве, впрочем, это, очевидно, самое что ни на есть привычное для него положение, — подытожил Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что проведение трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

До этого глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.