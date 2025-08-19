Никаких часов у плиты с помешиванием! Запекаю кабачковую икру в рукаве

Кабачковая икра в рукаве — готовится сама, пока вы отдыхаете! Друзья, я нашла идеальный рецепт для ленивых гурманов! Эта икра — настоящая магия: все овощи запекаются вместе в рукаве, а потом превращаются в нежнейшую пасту. Никаких часов у плиты с помешиванием, никаких брызг масла по всей кухне — только аромат запеченных овощей и восхитительный вкус. Проверено: даже те, кто не любит кабачки, просят добавки!

Вам понадобится: 1 кг молодых кабачков, 2 болгарских перца, 1 крупная морковь, 2 луковицы, 3 помидора, 3 ст. л. подсолнечного масла, соль, черный перец по вкусу, 2 зубчика чеснока (по желанию).

Приготовление. Кабачки вымойте, нарежьте крупными кусками (если кожица жесткая — очистите). Перец очистите от семян, разрежьте на 4 части. Морковь нарежьте толстыми кружочками, лук — четвертинками, помидоры — крупными дольками. Все овощи сложите в рукав для запекания, добавьте масло, соль и перец. Рукав плотно завяжите с двух сторон, сделайте несколько проколов зубочисткой сверху.

Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте овощи в рукаве 1 час — они должны стать очень мягкими. Дайте немного остыть, затем переложите в чашу блендера (не забудьте слить вкусный сок из рукава — он нам понадобится!). Добавьте очищенный чеснок, если используете. Взбейте до желаемой консистенции, подливая овощной сок из рукава. Попробуйте, при необходимости добавьте соли или перца.

