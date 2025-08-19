Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 10:00

Никаких часов у плиты с помешиванием! Запекаю кабачковую икру в рукаве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра в рукаве — готовится сама, пока вы отдыхаете! Друзья, я нашла идеальный рецепт для ленивых гурманов! Эта икра — настоящая магия: все овощи запекаются вместе в рукаве, а потом превращаются в нежнейшую пасту. Никаких часов у плиты с помешиванием, никаких брызг масла по всей кухне — только аромат запеченных овощей и восхитительный вкус. Проверено: даже те, кто не любит кабачки, просят добавки!

Вам понадобится: 1 кг молодых кабачков, 2 болгарских перца, 1 крупная морковь, 2 луковицы, 3 помидора, 3 ст. л. подсолнечного масла, соль, черный перец по вкусу, 2 зубчика чеснока (по желанию).

Приготовление. Кабачки вымойте, нарежьте крупными кусками (если кожица жесткая — очистите). Перец очистите от семян, разрежьте на 4 части. Морковь нарежьте толстыми кружочками, лук — четвертинками, помидоры — крупными дольками. Все овощи сложите в рукав для запекания, добавьте масло, соль и перец. Рукав плотно завяжите с двух сторон, сделайте несколько проколов зубочисткой сверху.

Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте овощи в рукаве 1 час — они должны стать очень мягкими. Дайте немного остыть, затем переложите в чашу блендера (не забудьте слить вкусный сок из рукава — он нам понадобится!). Добавьте очищенный чеснок, если используете. Взбейте до желаемой консистенции, подливая овощной сок из рукава. Попробуйте, при необходимости добавьте соли или перца.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
кулинария
овощи
Мария Левицкая
М. Левицкая
