Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:50

Украинского чемпиона дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Чемпиона Украины по боксу Зиневича дисквалифицировали за допинг на 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чемпион Украины по боксу Максим Зиневич нарушил антидопинговые правила, сообщила пресс-служба украинского антидопингового агентства. Спортсмена дисквалифицировали на 10 лет.

Дисквалификация отсчитывается с 30 апреля. В допинг-пробе Зиневича обнаружили запрещенные препараты. Спортсмен в марте стал чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг.

Ранее за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован бронзовый призер Олимпиады в Токио по боксу Имам Хатаев. В пробе российского спортсмена, сданной в апреле 2024 года, обнаружено запрещенное вещество и его метаболиты. Санкции в отношении спортсмена вступили в силу и будут действовать до 25 июня 2027 года. Все результаты, показанные Хатаевым с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года, официально аннулированы.

До этого за допинг был дисквалифицирован российский борец Билял Махов. Его результаты за 2015–2020 годы аннулированы, включая две бронзы чемпионата мира. Международное агентство допинг-тестирования подтвердило нарушение по данным московской лаборатории от 10 марта 2015 года. Это уже вторая дисквалификация спортсмена — в 2020 году он получил четырехлетнюю санкцию от РУСАДА.

бокс
допинг
дисквалификации
Украина
чемпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.