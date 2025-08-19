Украинского чемпиона дисквалифицировали на 10 лет за допинг Чемпиона Украины по боксу Зиневича дисквалифицировали за допинг на 10 лет

Чемпион Украины по боксу Максим Зиневич нарушил антидопинговые правила, сообщила пресс-служба украинского антидопингового агентства. Спортсмена дисквалифицировали на 10 лет.

Дисквалификация отсчитывается с 30 апреля. В допинг-пробе Зиневича обнаружили запрещенные препараты. Спортсмен в марте стал чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг.

Ранее за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован бронзовый призер Олимпиады в Токио по боксу Имам Хатаев. В пробе российского спортсмена, сданной в апреле 2024 года, обнаружено запрещенное вещество и его метаболиты. Санкции в отношении спортсмена вступили в силу и будут действовать до 25 июня 2027 года. Все результаты, показанные Хатаевым с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года, официально аннулированы.

До этого за допинг был дисквалифицирован российский борец Билял Махов. Его результаты за 2015–2020 годы аннулированы, включая две бронзы чемпионата мира. Международное агентство допинг-тестирования подтвердило нарушение по данным московской лаборатории от 10 марта 2015 года. Это уже вторая дисквалификация спортсмена — в 2020 году он получил четырехлетнюю санкцию от РУСАДА.