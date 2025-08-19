Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:48

В России начнут оценивать принятие студентами традиционных ценностей

Российских студентов начнут проверять на принятие традиционных ценностей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Высшая школа экономики займется разработкой инструментов для оценки отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям, передают «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок. В пресс-службе университета уточнили, что по итогам работы будет создана методика, которую в дальнейшем можно адаптировать и использовать в системе российского высшего образования.

В конце июля НИУ ВШЭ получил контракт на 10 млн рублей от Российского университета спорта «ГЦОЛИФК». Согласно документации, исследование предполагает разработку и апробацию социологических и психометрических инструментов, которые позволят определить, как учащиеся относятся к духовно-нравственным ценностям. Сдача проекта запланирована на ноябрь текущего года.

В материале говорится, что в настоящее время затруднительно определить восприятие молодежью традиционных ценностей, так как нет конкретного определения этому понятию. По словам одного из экспертов, на интуитивном уровне речь может идти о стремлении к семье, справедливости и коллективизму, однако если напрямую спросить студентов, какие российские традиционные ценности они знают, то далеко не каждый сможет назвать более пяти.

Ранее культуролог Юлия Серебрянская рассказала, каким фильмам грозит проверка на духовные ценности. По ее словам советские фильмы, которые полюбились зрителям, не вызывают сомнений с точки зрения духовных и нравственных ценностей. В то же время картины, снятые 10–20 лет назад, могут оказаться под вопросом после вступления в силу закона о блокировке прокатных удостоверений. По мнению культуролога, далеко не все идеи, заложенные в этих фильмах, можно считать положительными.

студенты
ценности
ВШЭ
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.