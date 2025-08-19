В России начнут оценивать принятие студентами традиционных ценностей

Высшая школа экономики займется разработкой инструментов для оценки отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям, передают «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок. В пресс-службе университета уточнили, что по итогам работы будет создана методика, которую в дальнейшем можно адаптировать и использовать в системе российского высшего образования.

В конце июля НИУ ВШЭ получил контракт на 10 млн рублей от Российского университета спорта «ГЦОЛИФК». Согласно документации, исследование предполагает разработку и апробацию социологических и психометрических инструментов, которые позволят определить, как учащиеся относятся к духовно-нравственным ценностям. Сдача проекта запланирована на ноябрь текущего года.

В материале говорится, что в настоящее время затруднительно определить восприятие молодежью традиционных ценностей, так как нет конкретного определения этому понятию. По словам одного из экспертов, на интуитивном уровне речь может идти о стремлении к семье, справедливости и коллективизму, однако если напрямую спросить студентов, какие российские традиционные ценности они знают, то далеко не каждый сможет назвать более пяти.

Ранее культуролог Юлия Серебрянская рассказала, каким фильмам грозит проверка на духовные ценности. По ее словам советские фильмы, которые полюбились зрителям, не вызывают сомнений с точки зрения духовных и нравственных ценностей. В то же время картины, снятые 10–20 лет назад, могут оказаться под вопросом после вступления в силу закона о блокировке прокатных удостоверений. По мнению культуролога, далеко не все идеи, заложенные в этих фильмах, можно считать положительными.