Зажарила до хруста! Кабачковый хэшбраун на завтрак! Вкуснота за 15 минут!

Кабачковый хэшбраун — идеальный завтрак за 15 минут. Утро будет добрым, если начать его с хрустящих кабачковых оладий с золотистой корочкой! Этот вариант классического хэшбрауна — легкий, полезный и невероятно вкусный. Кабачки делают блюдо сочным внутри, а обжарка придает тот самый вожделенный хруст. Подавайте со сметаной, авокадо или яйцом пашот — получится сытно и свежо одновременно.

Вам понадобится: 1 крупный кабачок (около 400 г), 1 небольшая картофелина, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. паприки, соль, перец, 2 ст. л. растительного масла для жарки, зелень для подачи.

Приготовление: кабачок и картошку натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте овощи, яйцо, муку, разрыхлитель и специи — масса должна быть густой, но не сухой. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте смесь, формируя небольшие оладушки (около 1 см толщиной). Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью.

Секрет успеха: для хрустящей текстуры не накрывайте сковороду крышкой. Добавьте в тесто 50 г тертого сыра для более насыщенного вкуса. Если смесь получилась жидковатой — добавьте еще ложку муки.

