Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 08:40

Зажарила до хруста! Кабачковый хэшбраун на завтрак! Вкуснота за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый хэшбраун — идеальный завтрак за 15 минут. Утро будет добрым, если начать его с хрустящих кабачковых оладий с золотистой корочкой! Этот вариант классического хэшбрауна — легкий, полезный и невероятно вкусный. Кабачки делают блюдо сочным внутри, а обжарка придает тот самый вожделенный хруст. Подавайте со сметаной, авокадо или яйцом пашот — получится сытно и свежо одновременно.

Вам понадобится: 1 крупный кабачок (около 400 г), 1 небольшая картофелина, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. паприки, соль, перец, 2 ст. л. растительного масла для жарки, зелень для подачи.

Приготовление: кабачок и картошку натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте овощи, яйцо, муку, разрыхлитель и специи — масса должна быть густой, но не сухой. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте смесь, формируя небольшие оладушки (около 1 см толщиной). Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью.

Секрет успеха: для хрустящей текстуры не накрывайте сковороду крышкой. Добавьте в тесто 50 г тертого сыра для более насыщенного вкуса. Если смесь получилась жидковатой — добавьте еще ложку муки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сексолог рассказала, что влияет на развитие полового влечения у зумеров
Карту Украины без пяти регионов развернули на встрече Трампа и Зеленского
Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей
Двое мужчин ценой свой жизни бросились на террористов в «Крокусе»
В Европе спустя 30 лет обнародовали документ со словами Путина об Украине
Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ
«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео
Суханкина раскрыла секрет популярности Кадышевой
Зеленский рассказал, в какой момент переговоров Трамп созвонился с Путиным
Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
Киев требует выплат от России
Отдельным категориям россиян повысят оклады осенью
ФСБ обнародовала документы о подготовке Японией биооружия против СССР
Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей
«Необратимый путь»: Рютте высказался о членстве Украины в НАТО
Участок трассы «Колыма» закрыли в Магаданской области
Стал известен победитель турнира категории WTA 1000 в Цинциннати
В Таиланде погиб участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»
ВСУ перебросили подразделения «Айдара» под Сумы
Раскрыто, как террористы из «Крокуса» получили оплату за преступление
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.