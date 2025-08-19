Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 05:52

Мой рекорд 3 минуты — готовлю эту быструю пиццу каждое утро! Омлет не нужен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта пицца из лаваша — настоящее спасение для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от вкусного завтрака. Готовится она буквально за три минуты, но получается настолько вкусной, что обычные омлеты действительно становятся не нужны.

Для приготовления возьмите 2 круглых листа лаваша. На первый слой выложите 100 г тертого сыра, накройте вторым листом. Смажьте 20 мл кетчупа, выложите нарезанный помидор, посыпьте итальянскими травами и оставшимся сыром. Готовьте в микроволновке 2–3 минуты на максимальной мощности до расплавления сыра.

Эта пицца получается хрустящей, с насыщенным сырным вкусом и приятной кислинкой от помидоров. Ее можно разнообразить, добавляя ветчину, грибы, оливки или другие любимые начинки. Попробуйте — и ваш завтрак станет намного интереснее!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
пиццы
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Узбекистана высоко оценил политику Алиева
Готовим закуску «Объедение» из баклажанов: съедят до зимы
Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа
Названы витамины и минералы, необходимые беременным
Утро в российском регионе началось с атаки ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 августа
Житель Белгородской области получил множество травм при атаке ВСУ
Депутат призвал бизнесменов изменить формат корпоративной рекламы
Украинские военные 33 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Политолог поделился ожиданиями о возможной трехсторонней встрече по Украине
В Госдуме объяснили действие закона об отчуждении земельных участков
Зеленский впервые решил не настаивать на прекращении огня
В Росавиации сделали объявление насчет работы аэропорта Волгограда
В российском городе загорелась больница из-за массированной атаки ВСУ
Путин и Зеленский скоро встретятся? Переговоры в Белом доме: что известно
Макрон раскрыл, когда станет известно место встречи Путина и Зеленского
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 августа, дышим свободнее
«Решен на сегодняшний день»: политолог о территориальном вопросе по Украине
Трамп заявил, что начал готовиться к встрече Путина и Зеленского
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.