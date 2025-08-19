Мой рекорд 3 минуты — готовлю эту быструю пиццу каждое утро! Омлет не нужен

Эта пицца из лаваша — настоящее спасение для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от вкусного завтрака. Готовится она буквально за три минуты, но получается настолько вкусной, что обычные омлеты действительно становятся не нужны.

Для приготовления возьмите 2 круглых листа лаваша. На первый слой выложите 100 г тертого сыра, накройте вторым листом. Смажьте 20 мл кетчупа, выложите нарезанный помидор, посыпьте итальянскими травами и оставшимся сыром. Готовьте в микроволновке 2–3 минуты на максимальной мощности до расплавления сыра.

Эта пицца получается хрустящей, с насыщенным сырным вкусом и приятной кислинкой от помидоров. Ее можно разнообразить, добавляя ветчину, грибы, оливки или другие любимые начинки. Попробуйте — и ваш завтрак станет намного интереснее!

