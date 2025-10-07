Идеальная пицца для ночного дожора — готовим диетический вариант с хитрым коржом

Диетическая пицца на курином тесте представляет собой низкокалорийную альтернативу традиционному блюду. Это блюдо отличается высоким содержанием белка и минимальным количеством углеводов. Приготовление возможно двумя способами — на сковороде с крышкой или в духовке.

Для приготовления потребуется: для теста — 300 г куриного филе или фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. молотых овсяных хлопьев, соль, специи; для начинки — помидор, красный перец, шампиньоны, 100 г сыра; для соуса — 1 ст. л. томатной пасты, 50 г сметаны. Куриное филе измельчают и смешивают с остальными ингредиентами для теста. Для сковородного способа тесто обжаривают с двух сторон, затем добавляют соус и начинку, готовят под крышкой. Для духовки тесто выпекают 10 минут при 200 градусах, затем добавляют начинку и сыр, доводят до готовности еще 15-20 минут. Начинку можно варьировать по своему вкусу.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.