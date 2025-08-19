Маринуем хрустяшку за сутки! Невероятная «Барби-капуста» сразит вас

Маринуем хрустяшку за сутки! Невероятная «Барби-капуста» сразит вас! Эта капуста покорит вас сочным хрустом, насыщенным вкусом и красивым розовым цветом. Свекла придаёт красивый цвет, а чеснок — пикантную нотку. Идеальная закуска к мясу, картошке или самостоятельный перекус!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кг

Свекла — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Для маринада

Вода — 1 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Перец горошком — 5–7 шт.

Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

Капусту нарежьте крупными брусками, свеклу натрите на крупной тёрке, чеснок нарежьте пластинками. Сложите овощи в банку слоями. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и перцем, снимите с огня, влейте уксус. Залейте овощи горячим маринадом, остудите и уберите в холодильник на 24 часа. Чем дольше стоит, тем вкуснее!

