19 августа 2025 в 09:00

Маринуем хрустяшку за сутки! Невероятная «Барби-капуста» сразит вас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринуем хрустяшку за сутки! Невероятная «Барби-капуста» сразит вас! Эта капуста покорит вас сочным хрустом, насыщенным вкусом и красивым розовым цветом. Свекла придаёт красивый цвет, а чеснок — пикантную нотку. Идеальная закуска к мясу, картошке или самостоятельный перекус!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Свекла — 2 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков

Для маринада

  • Вода — 1 л
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Перец горошком — 5–7 шт.
  • Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Капусту нарежьте крупными брусками, свеклу натрите на крупной тёрке, чеснок нарежьте пластинками. Сложите овощи в банку слоями. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и перцем, снимите с огня, влейте уксус.
  2. Залейте овощи горячим маринадом, остудите и уберите в холодильник на 24 часа. Чем дольше стоит, тем вкуснее!

Ранее мы готовили салат «Амурский». Он покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

капуста
свекла
простой рецепт
закуска
овощи
маринад
Ольга Шмырева
О. Шмырева
