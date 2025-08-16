Карамелизованные баклажаны в соевом! Умопомрачительная закуска за 15 минут

Карамелизованные баклажаны в соевом соусе! Умопомрачительная закуска за 15 минут! Хрустящая золотистая корочка, нежная тающая мякоть и волшебный карамельно-чесночный соус создают идеальный баланс сладкого и пикантного. Готовится за 15 минут — идеальный перекус или гарнир к азиатским блюдам!

Ингредиенты

Баклажаны — 2 средних

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Мёд — 1,5 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 3 ст. л.

Кунжут — для подачи

Приготовление

Баклажаны нарезаем толстыми кружочками (1,5 см), присаливаем и оставляем на 10 минут — так уйдёт горечь. Промокаем бумажным полотенцем. Каждый кусочек обваливаем в крахмале — это даст ту самую хрустящую корочку! Обжариваем на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с двух сторон. В чистой сковороде смешиваем соевый соус, мёд и пропущенный через пресс чеснок, прогреваем 1–2 минуты до лёгкого загустения. Возвращаем баклажаны в сковороду, аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся блестящим карамельным соусом.

Подаём сразу же, щедро посыпав поджаренным кунжутом!

