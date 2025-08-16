Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 06:30

Карамелизованные баклажаны в соевом! Умопомрачительная закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамелизованные баклажаны в соевом соусе! Умопомрачительная закуска за 15 минут! Хрустящая золотистая корочка, нежная тающая мякоть и волшебный карамельно-чесночный соус создают идеальный баланс сладкого и пикантного. Готовится за 15 минут — идеальный перекус или гарнир к азиатским блюдам!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 средних
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • Мёд — 1,5 ст. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Кунжут — для подачи

Приготовление

  1. Баклажаны нарезаем толстыми кружочками (1,5 см), присаливаем и оставляем на 10 минут — так уйдёт горечь. Промокаем бумажным полотенцем. Каждый кусочек обваливаем в крахмале — это даст ту самую хрустящую корочку!
  2. Обжариваем на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с двух сторон. В чистой сковороде смешиваем соевый соус, мёд и пропущенный через пресс чеснок, прогреваем 1–2 минуты до лёгкого загустения. Возвращаем баклажаны в сковороду, аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся блестящим карамельным соусом.

Подаём сразу же, щедро посыпав поджаренным кунжутом!

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

баклажаны
закуска
соевый соус
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второго фигуранта дела о падении с высоты отправили под домашний арест
В Китае предположили, когда Европа ослабит санкции против России
«Будут саботировать»: на Западе раскрыли планы Киева после саммита США и РФ
Российские военные разнесли пункт с наемниками в Черниговской области
Войска начали стягивать резервы к Красноармейску
Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 августа
Украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов за ночь
«Идут на самоубийство»: ВСУ до двух раз в неделю пытаются форсировать Днепр
Стало известно, куда хотели сбежать террористы после атаки на «Крокус»
В ООН прокомментировали итоги переговоров Путина и Трампа
В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА
ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса»
Жара +37 на Кавказе, холод с ливнями в Москве: погода в РФ 18–24 августа
«Умный человек»: Трамп рассказал, каким наблюдением поделился с ним Путин
Раскрыто значение установления контроля над Кременскими лесами
Американские журналисты раздобыли русскую водку при работе на саммите
Сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.