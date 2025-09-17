Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:00

Закуска из обжаренных баклажанов: обалденная азиатская заправка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из обжаренных баклажанов: обалденная азиатская заправка! Это пикантное азиатское блюдо с насыщенным вкусом и идеальной текстурой. Хрустящие обжаренные баклажаны в сочетании с остро-сладким соусом покорят любителей ярких сочетаний.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт.
  • Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Перец болгарский — 0,5 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Перец черный — по вкусу
  • Кунжут — 2 ч. л.
  • Соус соевый — 4 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сок лимонный — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Зелень свежая — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните влагу и обваляйте в крахмале. Обжарьте до хрустящей корочки на разогретом масле.
  2. Для соуса смешайте мелко нарезанный перец, чеснок, кунжут, соевый соус, сахар, лимонный сок и перец. Залейте соусом баклажаны, аккуратно перемешайте, посыпьте зеленью и подавайте.

Ранее мы готовили обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем.

баклажаны
закуска
простой рецепт
соевый соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.