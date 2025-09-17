Закуска из обжаренных баклажанов: обалденная азиатская заправка! Это пикантное азиатское блюдо с насыщенным вкусом и идеальной текстурой. Хрустящие обжаренные баклажаны в сочетании с остро-сладким соусом покорят любителей ярких сочетаний.
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 шт.
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Перец болгарский — 0,5 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец черный — по вкусу
- Кунжут — 2 ч. л.
- Соус соевый — 4 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Зелень свежая — по вкусу
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните влагу и обваляйте в крахмале. Обжарьте до хрустящей корочки на разогретом масле.
- Для соуса смешайте мелко нарезанный перец, чеснок, кунжут, соевый соус, сахар, лимонный сок и перец. Залейте соусом баклажаны, аккуратно перемешайте, посыпьте зеленью и подавайте.
