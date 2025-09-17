Закуска из обжаренных баклажанов: обалденная азиатская заправка! Это пикантное азиатское блюдо с насыщенным вкусом и идеальной текстурой. Хрустящие обжаренные баклажаны в сочетании с остро-сладким соусом покорят любителей ярких сочетаний.

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт.

Крахмал кукурузный — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Перец болгарский — 0,5 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Перец черный — по вкусу

Кунжут — 2 ч. л.

Соус соевый — 4 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сок лимонный — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Зелень свежая — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните влагу и обваляйте в крахмале. Обжарьте до хрустящей корочки на разогретом масле. Для соуса смешайте мелко нарезанный перец, чеснок, кунжут, соевый соус, сахар, лимонный сок и перец. Залейте соусом баклажаны, аккуратно перемешайте, посыпьте зеленью и подавайте.

