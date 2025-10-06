Имам баялды по-турецки: самая вкусная закуска из овощей. Погрузитесь в атмосферу Востока с легендарным блюдом турецкой кухни! Нежные баклажаны, фаршированные ароматными овощами, томятся до совершенной мягкости. Это блюдо покоряет сбалансированным вкусом и насыщенным букетом специй.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Петрушка свежая — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сахар — 1 щепотка
Приготовление
- Баклажаны разрезать вдоль пополам, аккуратно удалить часть мякоти, оставив бортики. Обжарить лодочки на оливковом масле с двух сторон до золотистости. Для начинки обжарить мелко нарезанные лук, морковь и болгарский перец. Добавить измельченные помидоры без кожицы, чеснок, сахар, тушить 10 минут.
- Наполнить баклажанные лодочки овощной смесью, выложить в форму, добавить 50 мл воды. Запекать при 180 °C 25–30 минут. Подавать, украсив свежей петрушкой и сбрызнув оливковым маслом.
