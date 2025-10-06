Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:30

Имам баялды по-турецки: самая вкусная закуска из овощей

Имам баялды по-турецки: самая вкусная закуска из овощей. Погрузитесь в атмосферу Востока с легендарным блюдом турецкой кухни! Нежные баклажаны, фаршированные ароматными овощами, томятся до совершенной мягкости. Это блюдо покоряет сбалансированным вкусом и насыщенным букетом специй.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Сахар — 1 щепотка

Приготовление

  1. Баклажаны разрезать вдоль пополам, аккуратно удалить часть мякоти, оставив бортики. Обжарить лодочки на оливковом масле с двух сторон до золотистости. Для начинки обжарить мелко нарезанные лук, морковь и болгарский перец. Добавить измельченные помидоры без кожицы, чеснок, сахар, тушить 10 минут.
  2. Наполнить баклажанные лодочки овощной смесью, выложить в форму, добавить 50 мл воды. Запекать при 180 °C 25–30 минут. Подавать, украсив свежей петрушкой и сбрызнув оливковым маслом.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

