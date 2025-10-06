Имам баялды по-турецки: самая вкусная закуска из овощей. Погрузитесь в атмосферу Востока с легендарным блюдом турецкой кухни! Нежные баклажаны, фаршированные ароматными овощами, томятся до совершенной мягкости. Это блюдо покоряет сбалансированным вкусом и насыщенным букетом специй.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Масло оливковое — 3 ст. л.

Петрушка свежая — 1 пучок

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Сахар — 1 щепотка

Приготовление

Баклажаны разрезать вдоль пополам, аккуратно удалить часть мякоти, оставив бортики. Обжарить лодочки на оливковом масле с двух сторон до золотистости. Для начинки обжарить мелко нарезанные лук, морковь и болгарский перец. Добавить измельченные помидоры без кожицы, чеснок, сахар, тушить 10 минут. Наполнить баклажанные лодочки овощной смесью, выложить в форму, добавить 50 мл воды. Запекать при 180 °C 25–30 минут. Подавать, украсив свежей петрушкой и сбрызнув оливковым маслом.

