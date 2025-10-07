Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов

Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 основных ингредиентов. Легкий и ароматный салат с хрустящими овощами и нежным соусом на основе греческого йогурта. Идеальное сочетание запеченного картофеля с пикантными корнишонами и свежим огурцом.
Ингредиенты
- Картофель молодой — 500 г
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Корнишоны — 100 г
- Лук красный — 0,5 шт.
- Йогурт греческий — 70 г
- Соус соевый — 1 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Паприка молотая — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварить до мягкости, выложить на противень с пергаментом и слегка размять толкушкой. Сбрызнуть растительным маслом, посыпать солью и паприкой, запекать при 200°C до золотистой корочки.
- Для соуса смешать йогурт, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок. Огурцы, корнишоны и красный лук нарезать тонкими ломтиками. В миске соединить запеченный картофель с овощами, заправить соусом и аккуратно перемешать. Дать салату настояться 15-20 минут перед подачей.
