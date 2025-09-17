Названо число рейсов, которое будет обслуживать аэропорт Краснодара

Международный аэропорт Краснодара возобновил работу после снятия ограничений и на первом этапе сможет обслуживать до 50 рейсов в сутки, сообщила пресс-служба холдинга «Аэродинамика», в который входит авиагавань. По ее данным, график работы временно ограничен с 09:00 до 19:00 по местному времени, передает ТАСС.

На первом этапе возобновления полетов график работы будет ограничен с 09:00 до 19:00 по местному времени. Однако это позволит обслуживать до 50 рейсов в сутки (25 воздушных судов), — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 11 сентября, аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

Позже пассажиры первого за три года авиарейса из Краснодара в Москву поделились своими впечатлениями, отметив, что полет прошел прекрасно. По их словам, время прошло достаточно быстро и без лишней суеты.