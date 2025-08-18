Переговоры Путина и Трампа на Аляске
С этими банками готовлю борщ за 5 минут! Заготовка, которая спасет зимой

Эта заготовка для борща — настоящая палочка-выручалочка, которая спасает зимой: сладковатая свекла, нежная морковь и ароматный лук, томленные в собственном соку, сохраняют насыщенный вкус и цвет.

Рецепт: на 1-литровую банку возьмите 500 г тертой свеклы, 200 г моркови (соломкой), 100 г лука (полукольцами), 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 50 мл уксуса 9%, 3 горошины перца, 1 лавровый лист. Овощи слоями уложите в банки, пересыпая солью и сахаром. Залейте кипятком, добавьте уксус и специи. Стерилизуйте 20 минут, закатайте.

С этими банками готовлю борщ за 5 минут! Просто добавляю 2–3 ложки заготовки в бульон — овощи уже пропитаны специями и дают идеальный баланс вкуса. Хранится при комнатной температуре до полутора лет.

борщ
свекла
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
