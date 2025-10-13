Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:25

Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки

Садовод Самойлова: морковь и свекла выдерживают заморозки до минус 1 градуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые корнеплоды успешно выдерживают первые заморозки, и можно не торопиться убирать их с грядки, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Она отметила, что морковь и свекла не боятся морозов до минус 1 градуса.

Эти культуры прикроют свои корнеплоды собственной ботвой. Если вы хотите еще подержать свеклу, морковь и лук-порей на грядке, то их лучше накрыть нетканым материалом поверх дуг. При этом используется нетканый материал 60-й плотности, — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что как правило, убирает морковь и свеклу поздних посевов, когда температура воздуха приближается к минус 5 градусам Цельсия. В конце сентября Самойлова накрывает морковь, свеклу и лук-порей нетканым материалом и пленкой сверху. По ее словам, такое укрытие выдерживает мороз до минус 3-4 градусов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что перед наступлением заморозков необходимо провести сбор моркови и белокочанной капусты. По его словам, это обеспечит сохранение урожая в надлежащем состоянии для долгосрочного хранения.

Анна Акимова
А. Акимова
